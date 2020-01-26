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محافظات

لأول مرة في مصر.. افتتاح محطة تموين سيارات متكاملة في بورسعيد

الأحد 26/يناير/2020 - 01:55 م
افتتاح أول محطة تموين
افتتاح أول محطة تموين متكاملة
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كتب محمد الغزاوى
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ودكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسؤولى شركة اينى الإيطالية، افتتاح أول محطة تموين متكاملة بمحافظة بورسعيد، تعمل بالغاز الطبيعى والوقود السائل، وشحن السيارات بالكهرباء، بنطاق حى المناخ، والتي تقام بالتعاون مع شركة ايني الإيطالية في إطار المشاركة المجتمعية للشركة.

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وبدأت مراسم الاحتفال، بعرض فيلم عن المحطة الجديدة يوضح كيفية عمل المحطة الجديدة، وكلمة الترحيب بالوزراء والمحافظ، وتقديم شرح موجز عن شركة داون تك، المسؤولة عن إقامة المحطة الجديدة بالتعاون والمساهمة الاجتماعية مع شركة اينى الإيطالية، وتم استعراض خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى تموين السفن بالبترول ومعدلات التنفيذ فى محافظة بورسعيد فى هذا الشأن.

وقام وزير البترول ومحافظ بورسعيد بإزاحة الستار عن محطة التموين الجديدة، وتفقدا أقسام المحطة والكافتيريا الداخلية بها، وشاهدوا نموذجا تجريبيا لتموين السيارات بالكهرباء، حيث أشاد المهندس طارق الملا بمستوى تنفيذ المحطة الجديدة والتى تعتبر أول محطة فى مصر من هذا النوع.

يذكر أن شركة تاون جاز تعمل على الالتزام بخطة وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تنفيذ طموحات الوزارة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وطفرة فى توصيل الغاز الطبيعى لجميع المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد.

وتعتبر محافظة بورسعيد مغطاه بالغاز الطبيعى بالكامل وتم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من ١٧٢ ألف وحدة سكنية فى نطاق بورسعيد، يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة البترول لجعل بورسعيد مغطاة بالكامل بشبكة الغاز الطبيعى، وتنفيذ الشبكة الأرضية بالكامل لجميع المناطق السكنية فى مختلف الأحياء ببورسعيد، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، بالانتهاء من توصيل جميع شبكات الغاز الطبيعى لجميع المناطق ببورسعيد وإزالة كل المعوقات فى هذا الشأن.
لأول مرة في مصر.. افتتاح محطة تموين سيارات متكاملة في بورسعيد
لأول مرة في مصر.. افتتاح محطة تموين سيارات متكاملة في بورسعيد
لأول مرة في مصر.. افتتاح محطة تموين سيارات متكاملة في بورسعيد
لأول مرة في مصر.. افتتاح محطة تموين سيارات متكاملة في بورسعيد
لأول مرة في مصر.. افتتاح محطة تموين سيارات متكاملة في بورسعيد
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