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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: تجهيز معامل مركزية للاختبارات الالكترونية

الأحد 26/يناير/2020 - 02:30 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع مجلس إدارة وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات والتطوير، وأعضاء مجلس الإدارة. 

وأعلن رئيس جامعة بنى سويف خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد بروتوكول التعاون بين إدارة المشروعات والتعليم الإلكتروني وكلية الطب البشرى تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة، كما سيتم تجهيز معامل مركزية للاختبارات الالكترونية على مستوى مقرات الجامعة الثلاثة.

وأوضح رئيس الجامعة تفعيل مادة حقوق الانسان ومكافحة الفساد بالنظام الإلكتروني بكلية الطفولة المبكرة

وأوضح أن تدريس المادة يهدف الى التعرف على مفهوم الفساد وطرق مواجهته قانونيا واجتماعيا، ورفع وعى الأجيال الشابة في قضايا مكافحة الفساد والتصدي للشائعات المغرضة من خلال المشاركة بفعالية في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، ولها دورًا مهمًا في رفع مستوى الفهم لدى الطلاب، والاطلاع على مواثيق الشرف.
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