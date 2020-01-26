رئيس جامعة بنى سويف: تجهيز معامل مركزية للاختبارات الالكترونية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اجتماع مجلس إدارة وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات والتطوير، وأعضاء مجلس الإدارة.





وأعلن رئيس جامعة بنى سويف خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد بروتوكول التعاون بين إدارة المشروعات والتعليم الإلكتروني وكلية الطب البشرى تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة، كما سيتم تجهيز معامل مركزية للاختبارات الالكترونية على مستوى مقرات الجامعة الثلاثة.





وأوضح رئيس الجامعة تفعيل مادة حقوق الانسان ومكافحة الفساد بالنظام الإلكتروني بكلية الطفولة المبكرة



