إصابة شخصين انهار عليهما جدار منزل بالبحيرة

أصيب عاملان بسحجات وكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة سقوط جدار عليهما أثناء العمل بأحد المنازل بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.





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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول كل من "مصطفى محمود على غلاب " 18 سنة، "شعبان عبدالحميد حجازي "45 سنة، للمستشفى المركزى مصابين بكسور وجروح نتيجة سقوط جدار عليهم أثناء العمل.





وتم إجراء العلاج اللازم لهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.