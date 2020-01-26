أمين الفلاحين: احتفالات المصريين بـ عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير تفويض جديد للسيسي

قال "النوبي" أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، وامين الفلاحين بحزب الغد على مستوى الجمهورية، أن احتفال مصر يوم 25 يناير بذكرى عيد الشرطة الـ68، هو تقديرا لما يقوم به كل شرطى من جهود، ولكل من ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين حفروا أسماءهم بحروف من نور فى سجلات التاريخ وسالت دمائهم على أرضها ، وكذلك ذكرى ثورة 25 يناير، يعتبر بمثابة دعم الشعب وتفويض مرة أخرى للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة التحديات الراهنة. أبو اللوزمستوىأخرى





وأضاف أبو اللوز: "ذلك أكبر دليل على أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا ونسيجًا واحدًا بكافة ألوانه السياسية والاجتماعية خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والدولة المصرية ومؤسسات الدولة الوطنية فى مواجهة التحديات وكل التيارات المتآمرة التى تتحالف مع القوى المعادية لمصر وقوى الشر والظلام التى تستهدف إسقاط وخراب الدولة المصرية والتى لن تجدى محاولتهم نفعًا بفضل وعى وتماسك وشجاعة المصريين ووقوفهم خلف رئيسهم ودولتهم، مشيدًا بنجاح احتفالات الشعب المصرى بعيد الشرطة التى أكدت للعالم أجمع أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان والاستقرار .





وأوضح أمين عام الفلاحين فى تصريحات له اليوم الأحد، أن مصر ستظل فى رباط إلى يوم القيامة، وستظل رايتها عالية خفاقة، وشعبها بخير وفى رباط ليوم الدين، مؤكدًا على دعم الشعب المصرى الكامل للقيادة السياسية الحكيمة المُمثلة فى الرئيس السيسى من أجل مواصلة البناء والتعمير والإنتاج لتظل مصر دائمًا فى مصاف الدول المتقدمة. ولفت ابواللوز، إلى أن الشعب المصرى العظيم سيظل نسيجًا واحدًا لن يستطيع أحد أن ينال من عزيمته، وستظل مصر بجميع فئاتها وطبقاتها نسيجًا وطنيًا واحدًا، تسير خلف القيادة السياسية الحكيمة ومؤسسات الدولة الوطنية، لكى تظل مصر تنعم بالأمن والاستقرار، والتصدى لكافة المؤامرات الداخلية والخارجية التى تُحاك ضد الوطن.





وأضاف "أبواللوز"، أن الاحتفالات هدفها رد الجميل للرئيس السيسى الذى أنقذ مصر من الانهيار والخراب وانتشل الدولة المصرية من الضياع وقدم روحه من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار وحماية المصريين، وان مصر بقيادتها ومؤسساتها الوطنية وشعبها العظيم تقف على قلب رجل واحد، لدعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على الإنجازات التى شهدتها الدولة خلال سنوات قليلة حافلة بالبناء والتعمير والعديد من الإنجازات فى كل المجالات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل يبذلون مجهودات خارقة وجبارة من أجل حماية أمن واستقرار والدفاع عن أرض مصر الغالية ومواجهة قوى الشر والظلام وجماعات التطرف والإرهاب والدم.





ووجه التحية لهم بمناسبة عيد الشرطة. وأشار إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قضت بشكل كبير على الإرهاب فى سيناء واقتلعته من جذوره وجففت منابعه وأغلقت جميع الطرق أمام عصابات التطرف والإرهاب بفضل تعاون القوات المسلحة مع رجال الشرطة الأوفياء والبواسل، مؤكدًا أن هناك من يريد للفوضى أن تعود من جديد، ولكن مصر محفوظة فى القرآن الكريم ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن واستقراره، ومصر لن تعود للوراء مرة أخرى.