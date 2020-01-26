قناة مصرية تنقل أحداث مباراة الأهلي والنجم الساحلي بجانب bein sports

ولعب فايلر دورا كبيرا فى رفع الحالة المعنوية داخل الفريق، والتى كانت تأثرت بعض الشيء بعد الفوز الذى حققه فريق الهلال السودانى على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوى بهدف دون رد ووصول الفريق السودانى إلى النقطة التاسعة محتلا بها المركز الثانى فى المجموعة، وتعززت فرصه فى التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة الأفريقية.





وعقد فايلر جلسة خاصة مع لاعبيه بفندق الإقامة وأكد خلالها ثقته الكبيرة فى قدرات لاعبيه فى تخطى عقبة الفريق التونسي والحفاظ على فرص الفريق فى التأهل إلى نهائيات المسابقة، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك كتيبة من أبرز اللاعبين القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل هجومي قوى مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف "ياسر إبراهيم" وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج و عمرو السولية ومجدى قفشة.