قناة مصرية تنقل أحداث مباراة الأهلي والنجم الساحلي بجانب bein sports

أعلنت قناة " تايم سبورت " إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أمام النجم الساحلى المقرر إقامتها مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عبر بثها الأرضي.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء ويسبقها استديو تحليلى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء وسيتم إذاعتها عبر قناتى تايم سبورت " أرضي " و bein sports المشفرة .
ولعب فايلر دورا كبيرا فى رفع الحالة المعنوية داخل الفريق، والتى كانت تأثرت بعض الشيء بعد الفوز الذى حققه فريق الهلال السودانى على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوى بهدف دون رد ووصول الفريق السودانى إلى النقطة التاسعة محتلا بها المركز الثانى فى المجموعة، وتعززت فرصه فى التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة الأفريقية.
وعقد فايلر جلسة خاصة مع لاعبيه بفندق الإقامة وأكد خلالها ثقته الكبيرة فى قدرات لاعبيه فى تخطى عقبة الفريق التونسي والحفاظ على فرص الفريق فى التأهل إلى نهائيات المسابقة، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك كتيبة من أبرز اللاعبين القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة.
ومن المقرر أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل هجومي قوى مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف "ياسر إبراهيم" وعلى معلول.
خط الوسط: أليو ديانج و عمرو السولية ومجدى قفشة.
خط الهجوم: محمود كهربا "أحمد الشيخ" وحسين الشحات وجونيور أجايي "مروان محسن".