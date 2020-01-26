برلماني يطالب بعودة جهاز مباحث أمن الدولة

تقدم الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لإعادة اسم جهاز مباحث أمن الدولة، الذي تم إلغاؤه منذ ٢٠١١، ليتحول إلى «قطاع الأمن الوطني»، وذلك بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة الـ ٦٨.





وتابع علي في بيان صحفي: "مثل جهاز مباحث أمن الدولة حتى عام ٢٠١١، كابوسًا لجماعات الدم والإرهاب، وحصد خلال عشرات السنين المئات من رءوس الفتن والتحريض على قلب نظام الحكم والفتن الطائفية وغيرها من التهديدات".





واستطرد: "ما كان من قوى الظلام والإرهاب، الهاربين من السجون، أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى في ٢٠١١، إلا أن تربصوا بالجهاز وقاموا بالضغط حينها مستغلين الفراغ الأمني والسياسي لإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وتسريح العديد من أفراده وإنشاء قطاع جديد باسم قطاع الأمن الوطني".





كما أكد أن قطاع الأمن الوطني نجح خلال الأعوام الماضية في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة عبر تنفيذ ضربات استباقية للعناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، أسفرت عن ضبط مرتكبي جرائم الاغتيالات والتفجيرات، إضافة إلى إحباط عدة عمليات إرهابية قبل وقوعها، واستخدام تقنيات حديثة في عمليات البحث.