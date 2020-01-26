AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بعودة جهاز مباحث أمن الدولة

الأحد 26/يناير/2020 - 02:19 م
النائب عبد الرحيم
النائب عبد الرحيم على
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لإعادة اسم جهاز مباحث أمن الدولة، الذي تم إلغاؤه منذ ٢٠١١، ليتحول إلى «قطاع الأمن الوطني»، وذلك بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة الـ ٦٨.

وتابع علي في بيان صحفي: "مثل جهاز مباحث أمن الدولة حتى عام ٢٠١١، كابوسًا لجماعات الدم والإرهاب، وحصد خلال عشرات السنين المئات من رءوس الفتن والتحريض على قلب نظام الحكم والفتن الطائفية وغيرها من التهديدات".

واستطرد: "ما كان من قوى الظلام والإرهاب، الهاربين من السجون، أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى في ٢٠١١، إلا أن تربصوا بالجهاز وقاموا بالضغط حينها مستغلين الفراغ الأمني والسياسي لإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وتسريح العديد من أفراده وإنشاء قطاع جديد باسم قطاع الأمن الوطني".

كما أكد أن قطاع الأمن الوطني نجح خلال الأعوام الماضية في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة عبر تنفيذ ضربات استباقية للعناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، أسفرت عن ضبط مرتكبي جرائم الاغتيالات والتفجيرات، إضافة إلى إحباط عدة عمليات إرهابية قبل وقوعها، واستخدام تقنيات حديثة في عمليات البحث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب إحاطة حول انتشار ظاهرة الإعلانات التليفزيونية لمراكز الصيانة الوهمية

محمد كمال: وزير الداخلية وجه بفتح العديد من المنافذ الخاصة بقطاع الأحوال المدنية في القرى

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في إحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية قبل مناسبة 25 يناير‎

الخرباوي: الشرطة نجحت في توجيه ضربات استباقية للإخوان قبل 25 يناير

ترشيحاتنا

9 أسباب وراء ظهور الكيس الدهني بالعين

كيدهن عظيم.. أصالة تغني مع ابنتها شام: حاجة ما تخصكش

الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا العادية

هتتهان أنت واللى يتشدد لك.. كارت إنذار من أيمن بهجت قمر لـ متابعيه بـ تويتر

طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض.. فيديو

بعد الإعلان عن مرضه.. فجر السعيد توجه رسالة لـ تركى آل الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قشر السمك.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

9 أسباب وراء ظهور الكيس الدهني بالعين

بعد تفشيه في الصين .. 15 نوع فاكهة ومشروبات تحميك من فيروس كورونا