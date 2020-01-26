انطلاق دورة المهارات الحياتية بقرية المجد فى البحيرة

انطلقت دورة المهارات الحياتية بقرية المجد بمركز الرحمانية بالبحيرة منذ يوم الخميس الماضى والتى تستمر لمدة ٥ أيام، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وشركة مايكروسوف.





أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على دور الأنشطة والبرامج الرياضية في العمل على بناء الهوية والشخصية المصرية لدي الشباب وكذا العمل على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل المختلفة الجاري تنفيذها بكافة مراكز الشباب والاندية الرياضية المنتشرة بنطاق المحافظة.





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ومن جانبه اشار إبراهيم خضر – مدير مديرية الشباب والرياضة الى وضع خطة وبرامج تدريبية مكثفة تقوم بتنفيذها كافة الإدارات التابعة للمديرية خلال الشهر الجاري .





وأوضح قيام مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وشركة مايكروسوفت ببدء تنفيذ الدورة التدريبية للمهارات الحياتية والوظيفية ( المستوى الاول) بمركز شباب عزب المجد بالرحمانية منذ الخميس ٢٣ / ١ / ٢٠٢٠م ولمدة ٥ أيام.