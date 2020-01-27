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سيارات

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:31 ص
سوزوكي التو 2020
سوزوكي التو 2020
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اشرف عطية

اعلن وكيل سوزوكي في مصر أسعار موديلات ألتو
2020 الجديدة في مفاجأة قوية للسوق المصري حيث تأتي السيارة بتغييرات
مقارنة بالنسخة 2019  سواء من حيث الشكل الخارجي أو التجهيزات
الداخلية مع اضافة وسائل أمان حديثة لأول مرة في السيارة التي تأتي رغم ذلك
بأسعار أقل من الأسعار التي قدمت بها كموديلات 2019. 

صورة ذات صلة

وجاءت بنفس محركها السابق هو المحرك
الذي يستمر في التوفر بسعة 800 سي سي 3 سلندر مع قوة حصانية 47 حصان ،
فيما ترسل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .
وتعمل السيارة بنظام استهلاك وقود اقتصادي للغاية يصل الي 3 لترات وقود لكل
100 كم. 



و من حيث المساحة الداخلية فهي ليست سيئة
وتأتي بحقيبة خلفية تتسع الي 180 لتر مع خلوص ارضي 16 سم يوفر لها قدرة
على التعامل بعض الشيء مع الطرق المصرية. ومن أهم الاضافات الجديدة التي
تتوفر للسيارة الايرباج الأمامي للسائق والراكب المرافق له بجانب اضافة
فرامل ABS في السيارة مع مانع السرقة ايموبليزر وانذار عدم ربط حزام الأمان
مع غلق الأبواب الخلفية بشكل آلي لحماية الأطفال.


نتيجة بحث الصور عن سوزوكي التو 2020

وتأتي السيارة بتكييف
مانيوال ومساند رأس  وسماعات وراديو ويبلغ سعر السيارة
الجديدة 129.900 ألف جنيه وهو أقل من سعرها كموديلات 2019.


نتيجة بحث الصور عن سوزوكي التو 2020

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور
سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور
سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور
سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور
سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور
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