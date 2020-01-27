سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

اعلن وكيل سوزوكي في مصر أسعار موديلات ألتو

2020 الجديدة في مفاجأة قوية للسوق المصري حيث تأتي السيارة بتغييرات

مقارنة بالنسخة 2019 سواء من حيث الشكل الخارجي أو التجهيزات

الداخلية مع اضافة وسائل أمان حديثة لأول مرة في السيارة التي تأتي رغم ذلك

بأسعار أقل من الأسعار التي قدمت بها كموديلات 2019.

وجاءت بنفس محركها السابق هو المحرك

الذي يستمر في التوفر بسعة 800 سي سي 3 سلندر مع قوة حصانية 47 حصان ،

فيما ترسل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

وتعمل السيارة بنظام استهلاك وقود اقتصادي للغاية يصل الي 3 لترات وقود لكل

100 كم.

و من حيث المساحة الداخلية فهي ليست سيئة

وتأتي بحقيبة خلفية تتسع الي 180 لتر مع خلوص ارضي 16 سم يوفر لها قدرة

على التعامل بعض الشيء مع الطرق المصرية. ومن أهم الاضافات الجديدة التي

تتوفر للسيارة الايرباج الأمامي للسائق والراكب المرافق له بجانب اضافة

فرامل ABS في السيارة مع مانع السرقة ايموبليزر وانذار عدم ربط حزام الأمان

مع غلق الأبواب الخلفية بشكل آلي لحماية الأطفال.

وتأتي السيارة بتكييف

مانيوال ومساند رأس وسماعات وراديو ويبلغ سعر السيارة

الجديدة 129.900 ألف جنيه وهو أقل من سعرها كموديلات 2019.





