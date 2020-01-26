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خلال لقائه بوزير القوى العاملة.. وفد نقابة البتروكيماويات والغاز بغزة: دور محوري لمصر لمعالجة قضايا الأمة العربية

الأحد 26/يناير/2020 - 04:00 م
محمد سعفان والوفد
محمد سعفان والوفد الفلسطينى
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هيثم سعد الدين
  • وزير القوى العاملة:
  • يشيد بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وفلسطين على المستويين الرسمى والشعبى
  • القضية الفلسطينية هى جوهر اهتمامات مصر والعالم العربى
  • الوفد يعرب عن أمله فى استمرار العلاقة بين التنظيمات النقابية خاصة المصرية والفلسطينية

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، وفد النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى غزة - فلسطين، برئاسة إسامة الحاج أحمد، فى إطار زيارة الوفد لمصر لحضور دورة تدريبية فى مجالات المفاوضة الجماعية، والتواصل الاجتماعى وحل الأزمات من خلال الاتحاد العربى لعمال النفط المناجم والكيماويات التى ترأس مصر أمانة العامة.

ضم الوفد رأفت شاهين، وأنور حشيشو، وناصر العرينى، أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وأشاد الوزير فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وفلسطين على المستويين الرسمى والشعبى، مؤكدًا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدمًا للأمام على جميع المستويات مثمنًا التنسيق القائم بين قيادة البلدين ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى هى جوهر اهتمامات مصر والعالم العربى، ودور مصر التاريخى فيها والتى لا تزال تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله فى استمرار العلاقة بين التنظيمات النقابية، خاصة المصرية والفلسطينية، لما لها من أثر يسهم فى الترابط بين الشعوب العربية.

من جانبه، قدم الوفد شكره وتقديره للقيادة السياسية المصرية متمثلة فى الرئيس السيسى على اهتمامه ودعمة للقضية الفلسطينية، ولنضال عمال وشعب فلسطين.

ووجه الوفد خلال اللقاء رسالة للرئيس السيسى أكدوا فيها الدور الرئيسى والمحورى لمصر فى جميع أمور الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على دور مصر الكبير فى مساعيها لإنهاء الخلاف الفلسطيني- الفلسطينى، وتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية حتى تتهيأ الأجواء لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأعرب الوفد النقابى عن أمله فى تسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، خاصة بعض الحالات الإنسانية لأبناء العمال التى تحتاج للعلاج، والتعاون مع وزارة القوى العاملة فى مجالات التدريب المهنى والنقابى، ونقل الخبرات المصرية فى هذا الشأن للشباب الفلسطينى.


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