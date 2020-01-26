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سيارات

هبوط الأسعار يجبر الوكلاء على تحسين سياراتهم .. تفاصيل

الأحد 26/يناير/2020 - 05:00 م
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
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اشرف عطية

أكد زكريا مكاري، المسئول السابق في شركة مرسيدس ايجيبت وخبير السيارات الحالي في تصريحات أن المنافسة
الحالية في سوق السيارات والغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتركية ومن قبلهم المغربية أدي الي ارتفاع صورة المنافسة بشكل أكبر دفع الشركات الأم للاستجابة للتوكيلات في مصر بزيادة مستويات الرفاهية والأمان في
السيارات.


وأكد أن السيارات الأوروبية التي كانت تعرف بارتفاع أسعارها في مصر انخفضت أسعارها بصورة كبيرة وبالتالي بات أمام الشركات المنافسة غير الأوروبية واقع جديد عليها التعامل معه مما دفعها الي محاولة مواكبة منافسة السيارات الأوروبية التي تعرف بجودة صناعتها ورفاهيتها من خلال قيام الشركات غير الأوروبية باضافة مزيد من وسائل الرفاهية والتجهيزات في سياراتها. 


وأكد ان هذه الحالة زادت من مستوى الرفاهية في السيارات في مصر وزادت من التجهيزات فيها، مؤكدًا أن الطلب
الرئيسي لشركات السيارات في مصر من الشركات الأم في الفترة الأخيرة تلخص في زيادة كماليات السيارات ووسائل الأمان فيها مع تقليل أسعار هذه السيارات خاصة لمواجهة منافسة السيارات الأوروبية.


ووضح أن السيارات التي كانت تباع بين 200 ألف و300 ألف جنيه كانت وسائل الترفيه والكماليات فيها محدودة ولكنها باتت في الوقت الحالي متنوعة وكثيرة.

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