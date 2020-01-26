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أخبار البلد

وزير الأوقاف: لا أعترف بعالم غير متمكن من الأدوات الأساسية للعلم

الأحد 26/يناير/2020 - 02:30 م
وزير الأوقاف، الدكتور
وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة
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عبد الرحمن محمد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا نحتاج إلى مفكرين لبناء شخصية علمية، متابعا: " لا أعترف بأي عالم إلا إذا كان متمكنا من علم النحو والبلاغة".


وأضاف خلال إطلاق فعاليات مشروع ال100 عالم، الأحد، بمسجد بالنور بالعباسية، موجها حديثه للأئمة "، أنه لا يجب التوقف عن التدريب والتعلم، فالمرء يتوقف عن التقدم حال توقفه عن التعلم، فالطبيب إذا توقف عن متابعة أحدث التجارب العلمية سيتأخر، وكذلك الدعوة والداعية.

 

وتابع:" التقدم يحسب بالدقيقة والثانية حتى لا يسبقنا الزمان، فهناك فرق بين العلماء والحكائين، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى بناء علماء ذوي شخصية علمية قوية، وليس وعاظ يبكون الناس بلا تفكير".

 

وأردف: "كلما كانت حاجة المجتمع اشد يكون ثواب تعلم هذا العلم الذي يحتاجه المجتمع أعظم، وخروج البعض قديما عن العلوم الدنيوية للشرعية كان مخطط لتدمير الأمة، وقد دعي البعض لذلك قديما".

 

واستطرد: "لا أعترف بعالم ما لم يكن متمكنا من أدوات العلم الأساسية وهما علمي النحو والبلاغة، وعليكم الاهتمام بهما، فالعاجز عن اللغة سيكون أعجز ما يكون عن فهم نصوص الدينية وسيكون مجرد ناقل عن العلماء".

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