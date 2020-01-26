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حوادث

مجلس الدولة: قرارات الإحالة للتحقيق لأساتذة الجامعات لا تستوجب التعويض ولا يجوز الطعن عليها

الأحد 26/يناير/2020 - 02:34 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعي بكلية الهندسة بإحدي الجامعات، علي قرار إحالته للتحقيق عام ٢٠١٠ مرتين بناء علي شكاوى كيدية، لتعويضه ماديًا جراء الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 


واستندت المحكمة علي، أنه لا يجوز الطعن استقلالا على القرارات الصادرة بالإحالة للتحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية، لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه، فهي مجرد تصرفات إدارية للجهة مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال، ولاتستوجب التعويض حتى لو حُكم بالبراءة. 

وثبت لدي المحكمة أن إحدي المجلات بجامعة لبنان تقدمت بشكوى لرئيس إحدي الجامعات ضد أستاذ بكلية الهندسة بسبب الخلاف بينهما حول مصاريف نشر بحث له لدى المجلة، والتي تطالبه بمصاريف نشر بحثه بها، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق معه في الشكوى، وانتهت بحفظ التحقيق مع الأستاذ الجامعي .

كما ثبت ورود شكوى آخرى ضد الطاعن من زميل له ونسب فيها أنه كثير التعدي عليه عن طريق توجيه التهم ضده والتي من شأنها الإضرار بكرامته وسمعته داخل وخارج الكلية ، فقام رئيس الجامعة  بإحالته للتحقيق والذي انتهي أيضًا إلي حفظه لتصالح الشاكى مع الطاعن.
 
ورأت المحكمة أن إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق مرتين كانت ليس من باب الترصد والإساءة إليه، وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع لسماع  الشاكيين وكافة الشهود إثباتًا أو نفيًا ومواجهة الطاعن بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه، ومن ثم قرار الإحالة سليم قانونًا.
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