فيديوجراف| شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

أعلن اللواء أسامة عبدالغني مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول وزارة الداخلية دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو مايعادلها لراغبى الالتحاق بالعمل الشرطي كمعاون أمن بمعهد الإدارة العامة لمعاوني الأمن من الذكور- والإناث".

ويشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.





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ولمزيد من التفاصيل حول الالتحاق بمعهد الإدارة العامة لمعاوني الأمن من الذكور- والإناث" تابعوا الفيديوجراف التالى.