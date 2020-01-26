المنظومة الضريبية تثير مناقشات النواب.. وزير المالية: هتكون مختلفة بنهاية 2020

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مناقشات موسعة حول ضرورة النهوض بالمنظومة الضريبية والتغلب علي إشكالياتها، خاصة القوي البشرية التي تعطل تطبيق القوانين المحفزة والتعامل معها بمنطق الجباية، وسط تأكيد من جانب وزير المالية علي أن المنظومة الضريبية ستكون مختلفة ورؤية جديدة بنهاية العام الجاري 2020.





جاء ذلك فى انطلاق مناقشات البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يأتي حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون.





وأكد أمين عام ائتلاف دعم مصر، أحمد السجينى، أنه لا خلاف علي أن المساعي التي تتم من أجل تحصيل حقوق الدولة، ولكن هذه المساعي تتعارض مع ما يتم علي أرض الواقع حيث كثرة الشكاوي من المواطنين بشأن آليات تحصيل الضرائب، حيث التعامل بمنطق الجباية وليس تحصيل موارد الدولة قائلا:" المنظومة الضريبية بالكامل تحتاج إلى إعادة رؤية ونظرة شاملة، وومن يقوم بتطبيق القوانين التى يعدها البرلمان هم الموظفين وبيستخدموا القوانين لتحصيل الضريبة بطريقة الجباية، وليس بأسلوب تحصيل حق الدولة".





واتفق معه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، مؤكدا أن هناك انعداما للثقة بين المتعاملين فى هذه المنظومة والقائمين عليها، وهو ما يخلق حالة من عدم الراحة فى التعامل قائلا:" اللي يخش مصلحة الضرائب يحس أنه متهم مش حد رايح يدفع حق الدولة "، مؤكدا أن القليل فى الكثير أهم في هذا الملف وتعد قاعدة اقتصادية قائلا:" نجمع أقل فى النسبة... بس فى العدد أكبر أهم بكثير من عدم الجميع من الأساس".





ولفت إلي أنه قد يكون هناك مجهود كبير فى منظومة الضرائب، ولكن الوضع لم يصل بعد لخلق حالة الثقة التي لا بد من وجودها فى هذه المنظومة، حيث لا يزال نبض المتعاملين مع المنظومة غير مريح، وأهم مشكلة فى معوقات الاستثمار هى الضرائب وطريقة تحصيلها من المشكلة المشاكل أحد معوقات الاستثمار المشكلة فى حجم الضريبة في طريقى تحصيل الضريبة، والمشكلة معروفة للجميع ولكن حلها علي أرض الواقع ليس قائما، قائلا:" من حيث النظرية الحلول موجودة بس الواقع مختلف".





من ناحيته قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تعمل علي رؤية متكاملة نحو تطوير المنظومة الضريبية تستهدف التبسيط والتسهيل تحقق من شأنها توسيع القاعدة الضريبة واستقرار السياسات، مؤكدا أنه لا ينكر وجود التقديرات الجزافية وإشكاليات المصلحة ونعمل علي خلق وضع جديد بتعديلات جوهرية علي مستوي التشريعات والإجراءات التنفيذية قائلا: "بنشتغل عشان حقق حال مريحة فى التعامل".





ولفت إلي أن الحكومة لديها رؤية من شأنه أن تحقق تطور كبير بنهاية العام الجاري 2020، حيث ستكون منظومة بشكل تاني ورفع كفاءة الجميع من القوي البشرية، فيما تدخل رئيس المجلس بقوله:"سمعنا الكلام ده قبل كدا ...ولو جبنا مضبطة الجلسة العام الماضي سنري نفس هذا الكلام".





وأكد أن المشكلة معروفة للجميع ولدينا كوادر من شأنها أن تقدم حلول، ولدينا 45 كلية تجارة وأيضا حقوق، مشيرا إلي أننا نريد منظومة ذات كفاءة، وهو الأمر الذي أكد عليه الوزير بأن الرؤية الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية تنهض بالمنظومة الضريبية بشكل كامل.





من ناحيته قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع فى منظومة الضرائب بها إشكاليات كبيرة، والجميع تابع ما حدث مع رئيس المصلحة وأنه مرتشي وتم القبض عليه، فتدخل رئيس المجلس بقوله: "مش معني إنه فيه موظف مرتشي أننا ندمر الهيئة ..ووجود موظف منحرف لا يعني أن الكل منحرف ... والدولة لا تتستر علي فساد والجريمة وجت منذ بدء الخليقة ولن تختفي أهم شيء مواجهته".