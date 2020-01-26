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محافظات

تضم ١٦ طفلًا.. محافظ قنا يتفقد دار إيواء الأطفال بمنطقة الخزان

الأحد 26/يناير/2020 - 03:14 م
محافظ قنا يتفقد دار
محافظ قنا يتفقد دار إيواء الأطفال بمنطقة الخزان
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يوسف رجب
تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، دار إيواء الأطفال المعثور عليهم بمركز صحة الأسرة بمنطقة الخزان بمدينة قنا، وذلك للاطمئنان على الأطفال والخدمات المقدمة لهم. 

أكد المحافظ قنا، على تقديم كافة أوجه الدعم لوحدة الأطفال المعثور عليهم وسد احتياجات الوحدة من التمريض والعاملات ومستلزمات الاطفال المختلفة. 


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أشار الداودى، إلى أن الدار  تضم 16 طفلًا، مؤكدًا  ضرورة تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع.

وطالب محافظ قنا، بمساهمة مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، مؤكدا أن قضية أطفال الشوارع ورعايتهم مسؤولية اجتماعية ودينية. 


كما تفقد محافظ قنا، أقسام مركز صحة الأسرة بالخزان للتأكد من انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موصيًا العاملين من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المركز مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.
تضم ١٦ طفلًا.. محافظ قنا يتفقد دار إيواء الأطفال بمنطقة الخزان
تضم ١٦ طفلًا.. محافظ قنا يتفقد دار إيواء الأطفال بمنطقة الخزان
تضم ١٦ طفلًا.. محافظ قنا يتفقد دار إيواء الأطفال بمنطقة الخزان
تضم ١٦ طفلًا.. محافظ قنا يتفقد دار إيواء الأطفال بمنطقة الخزان
تضم ١٦ طفلًا.. محافظ قنا يتفقد دار إيواء الأطفال بمنطقة الخزان
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