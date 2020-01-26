الشرقية تطلق مهرجان الهجن العربية 1 مارس

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن فعاليات مهرجان الشرقية العاشر للهجن العربية ستنطلق في الأول من شهر مارس المقبل بصحراء بلبيس، على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بمشاركة الهجن العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية وكذلك اتحادات ونوادي الهجن بالبلدان العربية.





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وأكد المحافظ أن الشرقية ينتشر بين ربوعها الكثير من القبائل البدوية التي تربي وتنتج أعدادا كبيرة في الهجن ذات اﻷصول العربية لذلك اتجه الفكر إلى توظيف واستثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم صناعة السياحة الصحراوية والرياضية التي تجذب أعدادًا كبيرة من السائحين على الصعيدين المحلي والأجنبي عن طريق إقامة مهرجان الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل البدوية.





وأوضح محافظ الشرقية أنه جار الانتهاء من تجهيز الموقع المخصص وإقامة المهرجان بصحراء بلبيس على طريق بلبيس العاشر من رمضان على مساحة 50 فدانا وعلى مضمار تم إعداده خصيصًا بمحيط 10 كم.





من جانبها أكدت سرية محمد إبراهيم مديرة إدارة السياحة بديوان المحافظة أن مسابقات الهجن تمثل فتحا سياحيا غير تقليدي يتوافد إليه الكثير من السائحين والعرب والأجانب من محبي وهواة هذه السباقات، كما أنه يُعد منتجا رياضيا صحراويا يؤصل ويثري الرياضة الصحراوية في مجال سباقات الهجن والتي تمثل تراثًا عربيًا أصيلًا.