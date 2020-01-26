يحتل المركز الأول.. لص بغداد يحقق مليون و600 ألف جنيه أمس

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجى فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي.

حقق فيلم "لص بغداد" ايرادات بلغت امس مليون و600 الف جنيه ليحتل بذلك المركز الاول حيث تم عرضه منذ يومين فقط.