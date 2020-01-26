AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يحتل المركز الأول.. لص بغداد يحقق مليون و600 ألف جنيه أمس

الأحد 26/يناير/2020 - 03:27 م
لص بغداد
لص بغداد
Advertisements
أحمد إبراهيم
حقق فيلم "لص بغداد" ايرادات بلغت امس مليون و600 الف جنيه ليحتل بذلك المركز الاول حيث تم عرضه منذ يومين فقط. 

الفيلم بمقاييس عالمية، ومختلف، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، واستعانوا بأفضل خبراء الأكشن فى العالم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجى فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برومو فيلم لص بغداد يتجاوز 12 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه

بين اليونان وإسبانيا.. صور من فيلم لص بغداد قبل طرحه فى دور العرض

محمد إمام لـ صدى البلد: لص بغداد فيلم بمقاييس عالمية

أبطال فيلم لص بغداد يتحدثون: استعنا بأفضل خبراء الأكشن

نجوم لص بغداد.. محمد إمام: استعنا بخبير عالمي في الأكشن.. أمينة خليل: اتطحنا في الفيلم.. توتة: من أهم المحطات الفنية في حياتي

محمد إمام يكشف كواليس فيلم لص بغداد: استعنا بخبير عالمي لمشاهد الأكشن.. فيديو

ترشيحاتنا

9 أسباب وراء ظهور الكيس الدهني بالعين

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

قبل مواجهة النجم الساحلي.. الأهلي يحتفل بـ مئوية أحمد فتحي

طبعي وحش أوي .. شاهد آخر لقاء لـ سعاد حسني في ذكرى ميلادها

آسف يا باشمهندسة.. لافتة اعتذار مجهولة في المنصورة

ظنا منه أنها ستحميه من كورونا.. رجل يتناول ضفادع حية .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات فولفو volvo xc60 موديل 2020 ..صور

لو عندك كيس دهني بالعين تعمل أيه ؟ | أعرف معانا

من الكمادات لـ الجراحة.. مراحل علاج الكيس الدهني بالعين