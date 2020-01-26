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رياضة

استاد الدفاع الجوي جاهز لافتتاح الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

الأحد 26/يناير/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يستعد استاد الدفاع الجوى بمحور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، فى الخامسة مساء لحفل افتتاح أول ألعاب أفريقية للاولمبياد الخاص التي تستضيفها مصر حاليا حتى 31 يناير الجارى.

ويقام حفل الافتتاح وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص، يبدأ بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية، ثم دخول الإعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيب بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، ثم كلمة للرئيس الإقليمي لأفريقيا تشارلز نيامبى، ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز.

وتقام الألعاب في أربع رياضات، هى: كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشى، وألعاب القوى، حتى 31 يناير 2020، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 42 دولة أفريقية على ملعب الدفاع الجوى واستاد القاهرة الدولى.

وتأتى إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020، تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذى يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التى تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني.
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