أهم الأخبار.. تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.. السيسي يتسلم وسام «سان جورج» الألماني.. قضية جديدة بين أحمد عز و زينة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الأحد 26 يناير 2019، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "إننا نحتاج إلى مفكرين لبناء شخصية علمية"، متابعا: "لا أعترف بأي عالم إلا إذا كان متمكنا من علم النحو والبلاغة".





كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن تورط حكومة فايز السراج، غير الشرعية في ليبيا، وميليشياتها المدعومة من تركيا، في نهب الملايين من أموال الأوروبية المخصصة لمساعدات المهاجرين.





تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، وسام "سان جورج" الألماني تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر.





توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك شبورة كثيفة صباحا على بعض المناطق، وتكون حالة الطقس شديدة البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، يصاحبها نشاط للرياح.





قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، للإشراف على تعليم نجليه من الفنانة زينة، ونقلهما لمدرسة أخرى غير المقيدين فيها، وذلك لارتفاع مصاريفها التي تعادل 900 ألف جنيه مصري ، لجلسة 13 فبراير.





أعلن اللواء أسامة عبد الغني، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، عن موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول وزارة الداخلية دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من راغبى الالتحاق بالعمل الشرطى كمعاونى أمن بمعاهد الإدارة العامة "ذكور- إناث".





أوصى الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه وزميله أحمد المحمدي، لاعبا فريق أستون فيلا، إدارة الفيلانز بالتعاقد مع أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وفريق سبورتنج براجا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل المثار بشأن توقيع عقوبة على محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، بعد ارتداء قميص كاتبا عليه اسم نجله "آدم".





تصادف اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني الـ 78، فهي من مواليد 26 يناير 1945.. ولدت سعاد حسني في حي بولاق بالقاهرة لأب يعمل خطاطا، وكان لها ستة عشر أخًا وأختًا، وكان ترتيبها العاشر بين إخوتها.





انتشرت أقاويل على مدار الأيام الماضية تشير إلى أن الفنانة السورية أصالة نصري تهاجم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بسبب قضية القتيل السوري محمد حسن الموسى، على يد زوجها الطبيب اللبناني فادي الهاشم، والمعروفة إعلاميًا باسم "قتيل فيلا نانسي عجرم".





قال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها في الصين "شيوي ون بو" إن المركز شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن. سي. أو. في).





سيطر الجيش الوطني الليبي على منطقتي القداحية ووادي زمزم جنوب مصراتة، حسبما أكد موقع "أخبار ليبيا".. وأكدت مصادر ليبية أن الجيش الليبي تمكن من السيطرة على منطقة القداحية ووادي زمزم، 100 كلم تقريبا عن مصراتة، بعد أن تقدم من طريق الجفرة.