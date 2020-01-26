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محافظات

محافظ الإسكندرية يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الأحد 26/يناير/2020 - 03:19 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمنطقة الحديقة الدولية، احتفالًا بعيد الشرطة الـ68.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء سامى عبد الرازق غنيم، مدير الأمن، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع رجال الشرطة وقياداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدا بالدور الذي يضطلعون به في حماية الجبهة الداخلية.

وأكد "الشريف"، أن عيد الشرطة، هو عيد للمصريين جميعًا، مضيفا: "اليوم هو بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذي بذله رجال الشرطة".  

وأشار "الشريف"، إلى أن مديرية أمن الإسكندرية تعمل بخطى ثابتة ودائما ما تكون داعمة للمحافظة بهدف خدمة أهالي المحافظة.

وشهد الاحتفال، عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح شهداء الوطن الأبرار.
محافظ الإسكندرية يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الإسكندرية يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الإسكندرية يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الإسكندرية يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الإسكندرية يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
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