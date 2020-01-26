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محافظات

افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 04:05 م
وحدة صحة الحي الإماراتى
وحدة صحة الحي الإماراتى في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بافتتاح وحدة طب الأسرة بالحى الإماراتى، والتى أقيمت ضمن المنشآت الطبية الحديثة فى منظومة التأمين الصحى الشامل .

وذلك استكمالا لجولاتهم خلال اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية ببورسعيد .

وتففد الوزراء والمحافظ ،الوحدة الصحية بكافة أقسامها والتى أقيمت على أحدث مستوى لخدمة أهالى الحى الإماراتى ، بما يتماشى مع التطور فى القطاع الصحى الذى شهدته محافظة بورسعيد فى الآونة الأخيرة .

وأعرب اللواء عادل الغضبان ، عن  فخره بالمستوى الطبى فى محافظة بورسعيد ، والذى أصبح يوفر رعاية طبية وصحية لكافة المواطنين على أعلى درجة من الكفاءة ، مشيرا أن انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل من بورسعيد يمثل فخرا لجميع أبناء المحافظة .
افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد
افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد
افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد
افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد
افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد
افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد
افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد
افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد
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