افتتاح وحدة صحة الحي الإماراتي في بورسعيد .. شاهد

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بافتتاح وحدة طب الأسرة بالحى الإماراتى، والتى أقيمت ضمن المنشآت الطبية الحديثة فى منظومة التأمين الصحى الشامل .





وذلك استكمالا لجولاتهم خلال اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية ببورسعيد .





وتففد الوزراء والمحافظ ،الوحدة الصحية بكافة أقسامها والتى أقيمت على أحدث مستوى لخدمة أهالى الحى الإماراتى ، بما يتماشى مع التطور فى القطاع الصحى الذى شهدته محافظة بورسعيد فى الآونة الأخيرة .



