مصرع شخصين في تصادم سيارة تابعة للسفارة الأمريكية بـ باكستان

قتل شخصان وأصيب 4 آخرون على الأقل في حادث تصادم لسيارة تابعة للسفارة الأمريكية في باكستان.





وأكدت وسائل إعلام محلية باكستانية وفاة سيدة ووقوع عدد من الإصابات بعد انتهاك سيارة تابعة للسفارة الأمريكية في إسلام أباد لإشارة مرورية، مما تسبب في حادث مروع.





وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على سائق سيارة السفارة الأمريكية بعد وقوع الحادث.





وقال متحدث باسم شرطة إسلام أباد إن السائق مواطن باكستاني، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المشتبه بهم وفقًا للقانون.



