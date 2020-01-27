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برلمان

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة قانون البنك المركزي اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:18 ص
النائب محمد بدراوى،
النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الإقتصادية من المقرر أن تستكمل خلال اجتماعها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء مناقشة قانون البنك المركزى المصرى، الذى يحتوى على أكثر من 200 مادة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية قانون البنك المركزى تتمثل فى أنه يعتبر بمثابة تحديث للقانون الحالى والذى صدر قبل 20 عاما، كما أنه ينظم علاقة البنك المركزى بالبنوك وتنظيمه لعملية تعيين مجالس إدارات البنوك.

كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون البنك المركزى يساهم فى إحكام الرقابة المالية على البنوك وينظر فى وضع الدولار بالبنوك، بالإضافة إلى متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة فى تداول الدولار والنقد الأجنبى.

وكان  قد عاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أمس الأحد عقد جلساته العامة.
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