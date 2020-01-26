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فن

شاهد.. بريانكا شوبرا تتألق في أحدث إطلالاتها

الأحد 26/يناير/2020 - 05:25 م
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
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شروق ابراهيم
خطفت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا الانظار باطلاتها الانيقة والأنثوية خلال حضورها عشاء الذي يسبق حفل الجرامي في دورته الـ65. 

وظهرت بريانكا شوبرا بفستان ستان من لون البيج مع المكياج الجريء من تصميم مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران.  

وكانت بريانكا شوبرا ظهرت كـ موديل في كليب اغنية  what a man gotta do مع زوجها المغني الامريكي نيك جوناس وزوجها جو جوناس. 

كرم المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، شهر ديسمبر الماضي، النجمة  بريانكا شوبرا خلال دورته الـ 18

وحلت بريانكا شوبرا للمرة الثانية في مهرجان مراكش، حيث سبق لها المشاركة في عام 2012 بمناسبة تكريم السينما الهندية.


شاهد.. بريانكا شوبرا تتألق في أحدث إطلالاتها
شاهد.. بريانكا شوبرا تتألق في أحدث إطلالاتها
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