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محافظات

غداً.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة

الأحد 26/يناير/2020 - 04:08 م
كهرباء
كهرباء
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محمد عبد الحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف عن فصل التيار عن "منطقة مستشفى الرمد، أرض المحلج ، محطة الأوتوبيس، الضرائب العقارية، البنك الأهلي ، التأمين الصحي، المصرية".

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وأوضح القطاع أنه سيتم قطع التيار غدا الاثنين ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا، لعمل صيانة بمغذي الرمد الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف. 

وتقدم  قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة.


وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة. 

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