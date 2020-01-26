غداً.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف عن فصل التيار عن "منطقة مستشفى الرمد، أرض المحلج ، محطة الأوتوبيس، الضرائب العقارية، البنك الأهلي ، التأمين الصحي، المصرية".





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وأوضح القطاع أنه سيتم قطع التيار غدا الاثنين ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا، لعمل صيانة بمغذي الرمد الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.



