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بعد وفاته بمعرض الكتاب.. دار نشر كنزي: تخصيص أرباح المجموعة القصصية لأسرة محمد خليفة.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 05:17 م
محمد حسن خليفة
محمد حسن خليفة
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آيات أحمد
قال مهند يحيى، مدير النشر فى دار كنزى الصادر عنها المجموعة القصصية للروائى الراحل محمد خليفة " الذى توفى بمعرض الكتاب"، إن الراحل لم يختلف عليه احد فى طيبته وأخلاقه، لافتًا إلى انه كان فى السنة الاخيرة فى كلية الزراعة ولكن حبه للكتابة دفعه لكتابة مجموعة قصصية.

وأضاف يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أن الراحل محمد خليفة كان يحب الكتب والقراءة والسينما، مشيرًا إلى أنه تقدم بالمجموعة القصصية الخاصة به لدار النشر ووجدنا انها تستحق النشر بالفعل.

وتابع أن المجموعة القصصية كانت اول عمل للروائى الراحل محمد خليفة، موضحًا أنه كان يعمل على كتابة مجموعة قصصية جديدة، بالإضافة إلى كتابته لمسرحية وتقدم بها فى مسابقة جائزة الشارقة وحصل على تنويه انها من أفضل الاعمال فى الوطن العربى.

وأشار إلى أن المسرحية كانت ستنشر فى فصل الصيف، مؤكدًا أن كتابته تمتاز باللغة السهلة الممتنعة أقرب للعامية ولكنها لغة عربية صحيحة.

وأردف أن دار النشر ستعمل على تخصيص ثمن الطبعة كلها لأهل الروائى الراحل بدلًا من مقاسمة أرباحها ما بين الروائى الراحل ودار النشر، مضيفًا أن الطبعة الاولى قاربت على الانتهاء ومن المقرر أن يتم طباعة طبعة ثانية للمجموعة القصصية الخاصة به.

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