برلماني يتقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لتطوير مستشفيات بالإسكندرية

قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان: إنه تقدم باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان سيناقش خلال جلسات الأسبوع الجاري، والذى يتعلق بسرعة الانتهاء من أعمال المبنى الملاصق لمستشفى شرق المدينة بمحافظة الإسكندرية.





وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه هذا المبنى تم بناؤه منذ سنوات إلا أنه لم يتم الانتهاء من أعماله، على الرغم من أنه يوفر العلاج لكل أهالى الإسكندرية، وبه قصور شديد ، ولايوجد بها سوى 8 غرف عناية مركزة فقط ، ونحن فى حاجة لزيادة غرف العناية المركزة به.





وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بسرعة الانتهاء من أعمال هذا المبنى ، خلال العام الحالى لكى يدخل الخدمة الطبية.





كما أعلن أن البرلمان سيناقش طلب الإحاطة والبيان العاجل الذى تقدم بهما للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن استكمال أعمال المبنى الملاصق لمستشفى رأس التين بالإسكندية، لتقليل الضغط على الأطباء ، وأن المبنى يحتاج إلى تزويده بأجهزة فشل كلوى.





كما أوضح أنه من المقرر أن يتم مناقشة طلب الإحاطة والبيان العاجل الذى تقدم بهما بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مستشفى دار إسماعيل بالإسكندرية، التى تضم تخصصات النساء والولادة وحضانات الأطفال ، مشيرا إلى أن المستشفى به تصدعات وتم إخلاء المبنى بالكامل.



