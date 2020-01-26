محافظ الوادى الجديد يطمئن على أعمال كنترول الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، الأحد، أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019-2020 بالخارجة، وذلك للاطمئنان على سير وانضباط أعمال التصحيح والنتائج، حيث تابع لجان الكنترول والتصحيح.





ووجه المحافظ بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة نتائج مدرستين عشوائيا، للتأكد من مدى دقة أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، كما قرر منح مكافأة مالية لأعضاء الكنترول تقديرا للجهد المتميز المبذول.





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كما تفقد اللواء محمد الزملوط، أعمال تطوير سوق الخميس بالخارجة، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المواقع بمدينة الخارجة، حيث وجه بعمل ممرات لتنظيم الحركة داخل السوق وتركيب بوابات للدخول والخروج وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لخدمة رواد السوق وتحقيق السيولة المرورية بالشارع المقابل.

كان محافظ الوادى الجديد، بدأ أمس السبت سلسلة افتتاحات الوحدات الخدمية التى تتم بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الثامن والستون، والتى رافقه فيها اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية، حيث قاما بافتتاح وحدة تراخيص المرور بمدينة موط بمركز الداخلة، والتى تقام على مساحة 700م2، بتكلفة 4.5 مليون جنيه.





كما افتتح المحافظ وحدة تراخيص القيادة بإدارة مرور الخارجة بعد تطويرها بتكلفة 3.3 مليون جنية، وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى عيد الشرطة، حيث أكد الزملوط، أن الإدارة مقامة على مساحة 450 مترًا مربعًا، والتى نفذت تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، وجرى تجهيزها بأحدث النظم التكنولوجية كأنظمة النداء الآلي، وكذلك ميكنة جميع الخدمات المقدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.





كما افتتح الزملوط، مبنى إعاشة الضباط والفحص الفنى بعد تطويره بتكلفة 1.6 مليون جنيه، ليضم غرف إقامة للضباط مرفقة بجميع الخدمات بجانب مخازن وغرفة مجهزة للفحص الفنى لاستكمال إجراءات التراخيص.