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تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق أعمال تصحيح امتحانات ابتدائي وإعدادي الأزهر بسوهاج.. عين شمس تعلن عن دورات تدريبية للعاملين بالجامعة.. ووظائف خالية برياض الأطفال

الأحد 26/يناير/2020 - 04:00 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قسم التعليم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.


وظائف خالية لعاملات رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية بسوهاج

 

رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة التنفيذية لإدارة مشروع البروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية 

 

التربية الرياضية تبدأ فعاليات معسكرها التدريبي الكشفي بجامعة سوهاج 

 

انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بسوهاج


عين شمس تعلن عن دورات تدريبية للعاملين بالجامعة


جامعة المنصورة تحتل المركز الأول في الاستشهادات العلمية

 

الجيزة الأزهرية: نسبة الخطأ في تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية صفر


ورش فنية للأطفال والشباب بـ فنون تطبيقية حلوان 


المعهد الفلكي: لا ندخر جهدا في تطوير إمكانيات المركز الفنية والعلمية وتأهيل الكوادر


خبير مصري عالمي يجري عملية نادرة في وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة الزقازيق

 

موعد انتهاء إجازة نصف العام وعودة الدراسة

 

جامعة الزقازيق تتقدم بتصنيف ويبومتريكس لنشاط جوجل سكولار

 

التربية الرياضية تبدأ فعاليات معسكرها التدريبي الكشفي بجامعة سوهاج

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