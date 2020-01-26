الحكومة تطالب الصحف القومية بإصلاح شامل.. وتنفيذ التحول الرقمي

قال الكاتب الصحفى عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع رؤساء الصحف القومية ناقش ملف أوضاع الصحف وتطويرها.





وأضاف عبدالرازق فى تصريحات صحفية ل "صدى البلد" أنه تم مناقشة احتياجات الصحف وأوضاعها وضرورة بدء عملية إصلاح شاملة لكافة المؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة إلى مناقشة محاولة الترشيد وتقليل نفقاتها والتعامل مع كافة الديون الخاصة بها.





وأكد عبدالرازق أن الاجتماع أكد أهمية استغلال الأصول غير المستغلة بشكل يعود على المؤسسات ماليا، بالإضافة إلى تطوير البوابات الإلكترونية والتحول الرقمى.





كما طالبت الحكومة الصحف القومية بمحاولة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وآليات تطوير المحتوى التحريري وتطوير البوابات الإلكترونية.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة تطوير الصحف القومية و آليات تطوير المحتوى التحريري وتطوير البوابات الإلكترونية.