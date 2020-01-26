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مرأة

زمن سي السيد ولى .. كيف تتعامل مع الزوجة المفترية

الأحد 26/يناير/2020 - 05:15 م
ضرب الازواج
ضرب الازواج
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لمياء الياسين

هناك حالات عديدة لأزواج يتعرضون للضرب من زوجاتهم، وذلك يرجع لعدة أسباب لكن السؤال هنا هل انقلبت الصورة الذهنية لـ"سي السيد"  تحل مكانها الـ "ست أمينة"؟

أكد الدكتور محمد رجب إستشارى العلاقات الزوجية أن ظاهرة العنف سواء العنف الجسدى أو اللفظى له تأثير غير متوقع على الحياة الزوجية خاصة الأطفال فى المقام الأول.

وأضاف أن هناك الكثير من الزوجات يتمتعن بعصبية مفرطة، ولا يستطعن التحكم في رد فعلهن، وقدم لهن نصيحة بضرورة الحفاظ على بالثبات الانفعالي.

لفت أن العنف الجسدى قد يتسبب فى شرخ بين الزوجين ومن الصعب معالجته وفى تلك الحالة قد يكون الانفصال هو الحل. 

لكن متى يكون الانفصال هو الحل للعلاقة الزوجية يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:
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