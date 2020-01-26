للوقوف على أهم التحديات.. محافظ قنا يجتمع برؤساء الوحدات القروية

اجتمع اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، برؤساء قري الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، اليوم الأحد، بمقر الديوان العام، وذلك للوقوف علي أهم التحديات التي تواجههم اثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد "الداودى"، خلال الاجتماع علي دور رؤساء القري في تحقيق ما يتطلع إليه المواطن القنائي باعتبارهم أكثر معرفةً باحتياجاتهم، لافتًا إلى تكريم رؤساء القري المتميزين تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب.





واستمع الداودي، إلى المطالب والمقترحات التي عرضها رؤساء القري حول عدد من الملفات شملت امور شتي منها تدبير العجز خاصة فيما يتعلق بنقص العمال و السائقين.





ووجه المحافظ، رؤساء القري بضرورة التفاني في العمل و حسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح والعمل بروح الفريق، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم.





أكد الداودى، علي ضرورة تطويع كافة الامكانيات المتاحة لتقديم افضل الخدمات لهم والمتابعة الدورية للمؤسسات الحكومية داخل القرية كالمدارس والوحدات الصحية والمخابز والجمعيات التعاونية الزراعية للتأكد من القيام بدورها علي النحو المطلوب.



