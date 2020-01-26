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توك شو

كل واحد يخليه في حاله.. أحمد فاروق يوجه رسالة قوية للمتنمرين.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 04:02 م
زلابيا
زلابيا
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آيات أحمد

قال الإعلامى أحمد فاروق، إن هناك ربع مليار طفل حول العالم بالمدارس يتعرضون للتنمر، لافتًا إلى أن العدد كبير جدًا، بمعنى أن 25% من الأطفال حول العالم يتعرضون للتنمر يوميًا.


وأضاف الإعلامي أحمد فاروق حديثه ببرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "الموضوع أصبح مستفز جدًا زيادة عن اللازم"، مشيرًا إلى أن كل الأشخاص تحاول التقليل من شأن الآخرين، موضحًا أن تلك السلوكيات موجودة لدى بعض الأشخاص بالفطرة.


وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك وقفة، لأن الموضوع تفاقم ووصل لمرحلة التأثير النفسي على الآخرين ودفعهم للانتحار أو الانفصال وتخريب البيوت، مؤكدًا أنه يجب على المثقفين والأشخاص الذين لديهم رحمة توعية الآخرين.


وتابع: "مالناش حق فى التنمر وإبداء رأينا فى أى حد، وليس من حق أحد نشر صور أحد على السوشيال ميديا دون إذن مسبق، يا ريت كل واحد يخليه فى حاله".


ومن جانبها أشارت رحمة بحرى، مذيعة برنامج "إنبوكس"، إلى السوشيال ميديا ساعدت على زيادة التنمر بين الأشخاص لأن الناس أصبحوا يعطون لأنفسهم الحق فى إيذاء الأشخاص بكلماتهم.


وأضافت رحمة، أنه منذ أيام قليلة تعرضت العروس "زلابيا" للتنمر بشكل كبير وسخر الجميع من شكلها ومظهرها، مما أدى إلى فسخ خطوبتها خلال 24 ساعة فقط.

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