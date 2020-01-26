مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل يتصدر تويتر

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مهرجان سنوي ثقافي واقتصادي ورياضي وترفيهي يقام في المملكة العربية السعودية برعايةٍ ملكية، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الملك_عبد_الغزيز_للابل ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.





جاءت التعليقات كالتالى : _



