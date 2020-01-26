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أخبار العالم

#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل يتصدر تويتر

الأحد 26/يناير/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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منار نور
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مهرجان سنوي ثقافي واقتصادي ورياضي وترفيهي يقام في المملكة العربية السعودية برعايةٍ ملكية، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الملك_عبد_الغزيز_للابل ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع  التواصل الاجتماعى تويتر. 

جاءت التعليقات كالتالى : _ 

يا زبن الضحكة جعلها دوم يا ملكنا #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4

#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4

مهرجان الإبل له مكانة في قلوب كثير من المواطنين وعشاق وملاك الابل فهو يبرز الجانب التاريخي وتراثي تزخر به المملكة وتفتخر به ويظهره للعالم أجمع أننا نفتخر بتراثنا الذي لازمنا حتى بنينا حضارتنا الجديدة.
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