رئيس تحرير مجلة أكتوبر: المصريين تصدوا لمحاولات الإخوان بنجاح.. فيديو

قال محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، ان المصريين بعد ثورة يناير اصبحوا اكثر ادراكا ووعيا، مشيرا إلى دور الإعلام المصري الذي ساهم فى معرفتهم بالأحداث التى تدور فى منطقة الشرق الاوسط.
وأشار رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، إلى أن المصريين تصدوا كثيرا لمحاولات الإخوان اختطاف فرحه ثورة يناير، موضحا أن جماعة الإخوان لن تتوقف عن محاولاتها لزعزعة الأمن المصري.
وأكد محمد أمين، على أن الدول الممولة لتلك الجماعات لن تتوقف عن دعمها، خاصه بعدما أدركت تلك الدول مدي التطور الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا سيؤدي إلى انتشار الكثير من الإشاعات والمخططات المغرضة الفترة القادمة.
وأوضح محمد أمين، ان جماعه الاخوان ستستخدم الاشاعات الايجابيه الفترة القادمة، لتحولها الى شائعات تعمل على زعزعة الوسط المصري، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان ستعمل الفتره الجايه على اختيار عناصرهم الموجه بذكاء، حتى تؤثر على دعم الشعب للدولة.