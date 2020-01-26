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رياضة

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يواصل السقوط بتعادل محبط أمام ليجانيس

الأحد 26/يناير/2020 - 03:59 م
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإسباني.

استحوذ أتلتيكو مدريد على الكرة بنسبة 55%، مقابل 45 % لفريق ليجانيس، وسدد 14 تسديدة منهم 3 فقط على المرمى.

ولم يتذوق أتلتيكو مدريد طعم الفوز فى أخر أربع مباريات بمختلف المسابقات، حيث خسر السوبر الإسباني أمام ريال مدريد بركلات الترجيح، وخسر أمام إيبار بثنائية في الدوري، وودع كأس ملك إسبانيا أمام فريق  ليونسيا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل ليجانيس إلى النقطة 15، في المركز الـ 19 قبل الأخير.


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