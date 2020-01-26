تعرف على تفاصيل مبادرة فلسفة بالبلدي.. فيديو

قالت نهى سالم، من مؤسسي مبادرة " فلسفة بالبلدى"، إن الجمعية التي أسست الغرض منها تثقيف الشباب والنهوض بالنمو الفكرى لدى الشباب، لافتة إلى أنه فى عام 2015 تم إطلاق مبادرة فلسفة بالبلدى لإدخال الفلسفة للساحة العامة، مؤكدة ان كل مجال يحتاج الى الفلسفة.





وأضافت نهى سالم، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن الفلسفة طريقة حياة وليست مادة يتم دراستها فى المدرسة أو الجامعة، مشيرة إلى أن مبادرة " فلسفة بالبلدى" تجعل الشخص يتمعن فى تصرفاته فى الحياة.

وتابعت أن المبادرة تعمل على إخراج الفلسفة التى سجنت لفترات طويلة داخل الجدران الأكاديمية، موضحة أنه تم عمل سلسلة من المحاضرات تتناول مواضيع مختلفة.

وأوضحت أنه تم عمل ملتقى لغرض تربوي وتثقيفي، ولذلك تنظم ورش العمل والمبادرات، ومنها "فلسفة بالبلدي" التي انطلقت في العام 2015.