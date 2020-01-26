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تعرف على تفاصيل مبادرة فلسفة بالبلدي.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 05:00 م
مبادرة فلسفة بالبلدى
مبادرة فلسفة بالبلدى
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آيات أحمد

قالت نهى سالم، من مؤسسي مبادرة " فلسفة بالبلدى"، إن  الجمعية التي أسست الغرض منها تثقيف الشباب والنهوض بالنمو الفكرى لدى الشباب، لافتة إلى أنه فى عام 2015 تم إطلاق مبادرة فلسفة بالبلدى لإدخال الفلسفة للساحة العامة، مؤكدة ان كل مجال يحتاج الى الفلسفة.


وأضافت نهى سالم، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن الفلسفة طريقة حياة وليست مادة يتم دراستها فى المدرسة أو الجامعة، مشيرة إلى أن مبادرة " فلسفة بالبلدى" تجعل الشخص يتمعن فى تصرفاته فى الحياة.

وتابعت أن المبادرة تعمل على إخراج الفلسفة التى سجنت لفترات طويلة داخل الجدران الأكاديمية،  موضحة أنه تم عمل سلسلة من المحاضرات تتناول مواضيع مختلفة.

وأوضحت أنه تم عمل ملتقى لغرض تربوي وتثقيفي، ولذلك تنظم ورش العمل والمبادرات، ومنها "فلسفة بالبلدي" التي انطلقت في العام 2015.

وأكدت أنه جاءت الفكرة من تصور القائمين على الجمعية باقتصار الفلسفة على دارسي المادة، والجامعات والأكاديميات العلمية "مفيش مبادرة بتقدم علم الفلسفة، بعيدا عن المنظور الأكاديمي المتعالي على الشباب"، لذا أرادوا نقلها إلى الناس العاديين، كما تصفهم سالم، وكان السؤال والهدف في آن هو: "إزاي الشباب يعمقوا أفكارهم، ويتّبعون التفكير النقدي والمنطقي في تعاملاتهم اليومية".

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