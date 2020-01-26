محمد سعيد محفوظ: حريص على شراء "الحريف"

قال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، إنه حريص علي شراء كتاب "الحريف"، للمؤلف إبراهيم فايق، وكتب عبدالحكيم توفيق وعباس العقاد، لحبه لهم.





وأضاف علي هامش ندوة " الخطاب الإعلامي" في جناح الأزهر في بمعرض الكتاب، في تصريحات ل"الدستور"، أن الخطاب الإعلامي يحتاج إلي إعادة نظر في ضوء تحولات المهنة في العالم من حيث الشكل والمضمون حتي يواكب احتياجات الجمهور وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام التقليدية أصبحت غير مؤثرة واتجه الجمهور إلي الإعلام الجديد "السوشيال".





وأوضح محفوظ، أن الإعلام يتناول القضايا الدينية بنوع من السطحية والغرائزية ويركز علي الفتاوي المثيرة للجدل التي تتحدث عن الجنس وغيرها.





وأكد أن المؤسسات الدينية ما زال أمامها الكثير حتي تؤثر في الشباب، ولا ننكر أنهم يبذلون جهودا كبيرة، إلا أنهم يعتبرون في أولي خطواتهم، ويجب التركيز علي اللغة التي يخاطبوا بها الشباب ويعرفوا احتياجاتهم حتي يؤثروا فيهم.