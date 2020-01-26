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السفيرة جيلان علام: نسبة السيدات في السلك الدبلوماسي المصري 25%.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
استضاف برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية "dmc" السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق للحديث عن بداية حياتها وكيف تقدمت والتحقت بالسلك الدبلوماسي.

وقالت السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق: الخدمة الدبلوماسية ليست سهلة خاصة للسيدات ففي السبعينيات كان عدد السفيرات لا يتعدى الـ 20 سفيرة امرأة.

وأوضحت مساعد وزير الخارجية الأسبق: يبلغ الآن عدد السيدات في السلك الدبلوماسي المصري 25 بالمئة من العاملين من أصل 800 دبلوماسي.

وأضافت السفيرة جيلان أنها كانت أول دبلوماسية تحصل على المركز الأول علي المتقدمين للسلك الدبلوماسي من أصل 600 أو 700 متقدم في اختبار العمل الدبلوماسي.
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