وزير المالية: نعمل توفير احتياجات الدولة من خلال توسيع قاعدة الضرائب

قال وزير المالية محمد معيط إن هناك 216 ألف ممول لاقتصاد مصر من القيمة المضافة يتقدم 190 ألف منهم فقط بإقرار شهريا.





وأضاف معيط أن " 60% من الـ190 ألف يقدمون إقرارت صفرية؛ أي أنهم لم يقوموا بالبيع أو الشراء، و 70 ألف يقدموا إقرارت البيع والشراء.. نزلنا على الأرض وفحصنا 10 آلاف حالة ووجدنا المسجل 48% فقط، ومثلا لاقينا حسب ما قدمه شخص يفترض أن يدفع ضرائب 800 الف جنيه لكن بعد الفحص لقيناه 18 مليون جنيه، وبعضهم أسماء مشهورة جدا وسلاسل مشهورة جدا".





وأشار الوزير إلى أنه قام بالإعلان فى الجرائد عن أى شركة لابد أن تقوم بتسجيل الفروع التابعة لها إلا تعتبر فى حالة تهرب ضريبى وتعد جريمة مخلة للشرف مما نتج عنه تسجيل 55 الف شركة بعد أن كانت تحصل ضرائب لا تدخل الخزانة العامة للدولة.



