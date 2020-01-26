كسر بالحوض وعظمة الفخذ.. اتحاد الجمباز يكشف تفاصيل إصابة لاعبة سبورتنج

أكد الاتحاد المصرى للجمباز أنه تلقى ببالغ الأسف خطاب نادى الاسكندريه الرياضى سبورتنج بتاريخ 19 / 1 / 2020 عن الحادث المؤسف الذي وقع يوم الأربعاء الموافق 15 / 1 / 2020 أثناء تدريبات أكاديمية البراعم للجمباز بالنادى والذى أسفر عن إصابة اللاعب عايده معتز بيومى البالغة من العمر خمس سنوات إصابة بالغة بمفصل الحوض وكسر بعظمة الفخذ ، وعلى الفور تم دعوة مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز لعقد اجتماع طارئ بتاريخ 20 / 1 / 2020.





وقرر المجلس تشكيل لجنة على أعلى مستوى برئاسة المستشار القانوني للإتحاد لتقصي الحقائق والوقوف على أسباب الحادث المؤسف وتأثيراته من خلال التحقيق مع كافة الأطراف المعنية بالأمر ومشاهدة فيديوهات لتدريبات الأكاديمية، ومراجعة الهيكل الفنى والإدارى لنشاط أكاديمية الجمباز بالنادى وذلك لإعداد يتضمن كافة الأخطاء الفنية والإدارية ودور ومسؤولية كل شخص داخل المنظومه والنتائج المترتبه عليها وتوصيات اللجنة والتقرير النهائى لعرضه على مجلس الإدارة لإتخاذ القرارات والإجراءات التى تكفل عدم تكرار ذلك الأمر مستقبلا والتى سوف يتم الإعلان عنها فى حينه.





وأضاف البيان أنه روعى أن تتضمن تلك اللجنة فى تشكيلها أساتذه متخصصين فى مجالات التدريب الرياضى وخبراء دوليين فى التدريب التحكيم بالاتحاد الدولى ، والطب الرياضى ، والعلاج الطبيعى والتأهيل ، وإدارة المسابقات فى رياضة الجمباز.





وقرر مجلس الإدارة احترازيا تجميد أكاديمية البراعم للجمباز بالنادى والتنبيه على إدارة النادى بتجميد وإيقاف عمل نعمه السيد رمضان مديرة الأكاديمية وعدم التعامل معها حيث أنها غير مقيدة بسجلات الإتحاد المصرى للجمباز وغير مسجلة بنقابة المهن الرياضية.





كما قرر المجلس أيضا إيقاف جميع القائمين على التدريب والإدارة بتلك الأكاديمية مؤقتا وعدم التعامل معهم وتعميم هذا القرار على جميع الهيئات التابعة للإتحاد وذلك لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة والقضاء المصرى فى تحديد المسئوليات الجنائية لاتخاذ قرارات رادعة فى هذا الخصوص.





كما قرر المجلس عمل مراجعة دوريه لكافة الهيئات المسجلة بالإتحاد المصرى للجمباز وشطب أى هيئه تسمح لأفراد غير مؤهلين أو مسجلين بالإتحاد ونقابة المهن الرياضيه بالعمل فى مجال تدريب الجمباز بها مستقبلا.





وقرر الإتحاد المصرى للجمباز إلزام نادى سبورتنج القيام بمسئولياته وواجباته تجاه اللاعبة المصابة والتكفل بجميع نفقات علاج اللاعبه المذكورة سواء داخل مصر أو خارجها إذا لزم الأمر وتحمل نفقات ذلك حاليًا ومستقبلًا وتم تكليف الجهاز الطبي للاتحاد بمتابعة الحالة والتواصل مع اكبر المراكز الطبية إنجلترا وألمانيا لتقديم رأى طبي متطور للنادى.