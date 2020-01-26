السرتي يفوز بلقب الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش

فاز مصطفي السرتى لاعب أندية وادي دجلة بلقب Airport Squash Fitness Xmas Challenger 2020 للاسكواش - رجال والتي أقيمت في برلين في الفترة من 14-18 يناير الحالي.



ونجح مصطفى السرتي في التغلب على صاحب المركز الثاني على مستوي العالم الكولومبي خوان كاميلو فارجاس بنتيجة 3-2 في نهائي البطولة.



وبهذا الفوز يكون السرتي قد تم تتويجه بثالث ألقاب PSA Tour.