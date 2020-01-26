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رياضة

السرتي يفوز بلقب الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش

الأحد 26/يناير/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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نور عادل
فاز مصطفي السرتى لاعب أندية وادي دجلة بلقب Airport Squash Fitness Xmas Challenger 2020 للاسكواش - رجال والتي أقيمت في برلين في الفترة من 14-18 يناير الحالي.

ونجح مصطفى السرتي في التغلب على صاحب المركز الثاني على مستوي العالم الكولومبي خوان كاميلو فارجاس بنتيجة 3-2 في نهائي البطولة.

وبهذا الفوز يكون السرتي قد تم تتويجه بثالث ألقاب PSA Tour.
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