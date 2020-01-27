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برلمان

نقل البرلمان تناقش اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:53 ص
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

تشهد لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.


كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن عدم استكمال الهيئة العامة للطرق والكباري ازدواج طريق الخارجة- أسيوط، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تهالك طريق الفرافرة- الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن توقف العمل بطريق تنيدة - منفلوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة رفع المياه رقم 6 بطول 25 كم.


 وتشهد اللجنة يوم الثلاثاء بحث نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الفترة من 15 حتى 20 من ديسمبر سنة 2019، فيما يخص قطاع الموانئ البحرية، مع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طارق فاروق متولي، بشأن:  تأخر إنشاء المخازن الجمركية في ميناء سفاجا، للحفاظ على أمتعة المواطنين وتعظيم موارد هيئة موانئ البحر الأحمر، التأخر في أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف البحري بميناء نويبع البحري.

 

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