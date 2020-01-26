قصة حفيدة توفيق الدقن وإحياء أولى حفلاتها أمام الرئيس السيسي .. فيديو

قالت المطربة الشابة منة الله الدقن، حفيدة الفنان الراحل توفيق الدقن، انها درست الطب بالإضافة إلى ممارستها للموسيقي علي فترات متقطعة،وذلك نتيجة لننشأتها في عائلة موسيقية ممتدة من ناحية الأم.
وأشارت المطربة منة الله الدقن، خلال حوار لها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدي البلد، الى انها بدأت فى الغناء من خلال كورال كليتها، لافته الي أنها تفضل الاغانى الشرقيه القديمه وبعض الأغاني الغربية، ولكنها تميل اكثر الى الشرقي.
وأوضحت منة الله الدقن، أن أول حفلة قدمتها كانت أمام الرئيس السيسي، لافتة الي أن هذه الحفلة بداية انطلاقها للغناء.
وأضافت هالة توفيق الدقن، والده منه الله، اثناء مداخله هاتفيه، اكتشافها موهبة "منه الله" منذ الصغر، لافتة إلى أنها تفضل المطربين القدامى امثال، ام كلثوم وفايزة أحمد وعبد الحليم ونجاة الصغيرة بالإضافة إلى ماجده الرومى.