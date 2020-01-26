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رياضة

أيمن حفنى على الدكة.. طاهر محمد طاهر يقود هجوم المقاولون العرب أمام طنطا

الأحد 26/يناير/2020 - 05:00 م
عماد النحاس المدير
عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب
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عمرو الحلوانى
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس تشكيل فريقه لمواجهة طنطا فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة  من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي : 

حراسة المرمى : حسن شاهين .

خط الدفاع : أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا وحسن الشامي .

خط الوسط : معروف يوسف ومحمد مجلى وكريم مصطفي.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر وشكري نجيب وسيف الدين الجزيري .

ويتواجد على دكة بدلاء المقاولون العرب أيمن حفنى الوافد الجديد للفريق قادما من مصر المقاصة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .
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