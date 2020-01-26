أيمن حفنى على الدكة.. طاهر محمد طاهر يقود هجوم المقاولون العرب أمام طنطا

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس تشكيل فريقه لمواجهة طنطا فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.



وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي :



حراسة المرمى : حسن شاهين .



خط الدفاع : أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا وحسن الشامي .



خط الوسط : معروف يوسف ومحمد مجلى وكريم مصطفي.



خط الهجوم : طاهر محمد طاهر وشكري نجيب وسيف الدين الجزيري .



ويتواجد على دكة بدلاء المقاولون العرب أيمن حفنى الوافد الجديد للفريق قادما من مصر المقاصة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .