من بينهم الطيران.. خطة النواب تستكمل مناقشة الحساب الختامى لموازنة عدد من الوزارت

تشهد لجنة الخطة والموازنة، اليوم ، مناقشة حساب ختامي موازنة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء – وزارة الطيران المدني – صندوق دعم وتطوير الطيران – وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2018/2019 ، مع بحث ومناقشة النتائج الإجمالية لتنفيذ الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية للهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2019.

ويوم الثلاثاء، يناقش الأعضاء حساب ختامي موازنة كل من الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية – هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم للسنة المالية 2018/2019 ، مع بحث ومناقشة حساب ختامي موازنة كل من هيئة قناة السويس – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2018/2019.





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يأتى ذلك بعد أن شهدت لجنة الخطة والموازنة، امس، مناقشة حساب ختامي موازنة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- وزارة الموارد المائية والري– الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي – الهيئة العامة للخدمات البيطرية – الهيئة العامة للثروة السمكية – مركز البحوث الزراعية - المجلس القومي للسكان للسنة المالية 2018/2019، وأيضا حساب ختامي موازنة كل من وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – صندوق تنمية الصادرات المصرية – الهيئة القومية للأنفاق – المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2018/2019.