AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

من بينهم الطيران.. خطة النواب تستكمل مناقشة الحساب الختامى لموازنة عدد من الوزارت

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

تشهد لجنة الخطة والموازنة، اليوم ، مناقشة حساب ختامي موازنة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء – وزارة الطيران المدني – صندوق دعم وتطوير الطيران – وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2018/2019 ، مع بحث ومناقشة النتائج الإجمالية لتنفيذ الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية للهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2019.

ويوم الثلاثاء، يناقش الأعضاء حساب ختامي موازنة كل من الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية – هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم للسنة المالية 2018/2019 ، مع بحث ومناقشة حساب ختامي موازنة كل من هيئة قناة السويس – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية  لقناة السويس – الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2018/2019.


أقرأ ايضا::

خطة النواب تواصل مناقشات الحسابات الختامية للحكومة


يأتى ذلك بعد أن شهدت لجنة الخطة والموازنة، امس، مناقشة حساب ختامي موازنة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- وزارة الموارد المائية والري– الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي – الهيئة العامة للخدمات البيطرية – الهيئة العامة للثروة السمكية – مركز البحوث الزراعية - المجلس القومي للسكان للسنة المالية 2018/2019، وأيضا حساب ختامي موازنة كل من وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – صندوق تنمية الصادرات المصرية – الهيئة القومية للأنفاق – المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2018/2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتقادات برلمانية للحكومة لعدم التزامها بتنفيذ توصيات الحساب الختامى للموازنة

البرلمان يطالب الحكومة بحصر رواتب كبار المسئولين من الصناديق الخاصة.. وتقرير عن مشروعات تحديد الأجور بالموازنة العامة.. وبرلماني: أحد الموظفين يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا

خطة البرلمان توصي بإعادة النظر في استمرارية وزارة قطاع الأعمال

خطة النواب تواصل مناقشات الحسابات الختامية للحكومة.. الأحد

إغراق السوق بالخشب التركي وفوضى التوك توك والمواقف بمناقشات لجان البرلمان غدا .. الأعضاء يواصلون استعراض قانون البنك المركزي.. ويشهدون إطلاق حملة اتحضر للأخضر

خطة النواب تواصل مناقشات الحسابات الختامية للحكومة .. اليوم

ترشيحاتنا

شاهد.. فرحة هستيرية لـ فراعنة اليد داخل غرفة خلع الملابس بعد التتويج بكأس إفريقيا

أحمد الأحمر يواصل كتابة التاريخ بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

تسريب لـ الكتاتني يكشف موقف الجماعة من البرادعي.. فيديو

المصري يرافق بيراميدز ويصعد لدور الـ8 في الكونفدرالية

في هذه الحالات توقف عن تناول الجبنة الرومي

أخبار الرياضة.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة.. بشرى سارة من شوبير للجماهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن