فاقدة مكاسبها الصباحية.. البورصة تغلق على تراجع طفيف

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجعات طفيفة،

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 9ر696 مليار جنيه بتراجع قدره 300 مليون جنيه عن إغلاق الخميس الماضي، فيما بلغت كمية التداول الكلية بالسوق 8ر1 مليار جنيه تضمنت صفقات بقيمة تجاوزت 5ر1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية بخارج المقصورة.



وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مستوى 45ر13721 نقطة بتراجع 05ر0% عن إغلاقه السابق فاقدًا مكاسبه الصباحية تحت وطأة الضغوط البيعية المؤسسية الأجنبية، وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" بنحو 16ر0% مسجلًا 17ر533 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا لينهي التعاملات عند مستوى 74ر1381 نقطة خاسرًا 09ر0% من قيمته.





وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 15801 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5132 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1385 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 534 نقطة.