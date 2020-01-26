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رياضة

السعودية تخسر نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما أمام كوريا الجنوبية

الأحد 26/يناير/2020 - 05:19 م
إسماعيل محمود
خسر المنتخب السعودي الأولمبي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، على يد المنتخب الكوري الجنوبي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعتهما منذ قليل.

كان المنتخب السعودي الأخطر في الشوط الأول من المباراة ، لكن دون تهديد مرمى الكوريين ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني استمر ضغط منتخب السعودية وكان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه عبدالرحمن غريب في الدقيقة 88 ، لكنها مرت فوق العارضة، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية ، استطاع جيانج تاي ووك تسجيل هدف التقدم للكوريين في الدقيقة 112 برأسية رائعة، ليتوج الكوريون بالبطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخهم.

يذكر أن المنتخبين السعودي وكوريا الجنوبية قد تأهلا لأولمبياد طوكيو 2020 في منافسات كرة القدم.
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