بحضور محلب .. محسن صلاح يوقع عقدا بين المقاولون العرب وجامعة الأعمال السعودية بقيمة 343 مليون ریال

وقع العقد الدكتور ھشـام جمجوم رئيس مجلس إدارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية والمھندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بحضور الدكتور عبد الله الدحلان رئيس مجلس أمناء الجامعة والسفير هشام مصطفى قنصل مصر بجدة.



وأكد وأكد المهندس محسن صلاح على قوة ومتانة العلاقات الطيبة التي تربط بين مصر بالمملكة العربية السعودية وأن المقاولون العرب تتواجد بالسوق السعودي منذ أكثر من ستين عامًا وحصلت مؤخرًا علي تجديد شهادة التصنيف الخاص بفرع الشركة بالمملكة لمدة (4 سنوات) مما يتيح لها التقدم للمشروعات العملاقة التي يتم طرحها داخل السعودية، خاصة أنه تم تصنيف الشركة "درجة أولى" في مجالات الطرق والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية وأعمال السدود .



كما حضر توقيع العقد عدد من قيادات الجامعة والمھندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس كما حضر توقيع العقد عدد من قيادات الجامعة والمھندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب والمھندس سليمان يونس مدير فرع المقاولون العرب بالسعودية والذي أوضح أن المشروع يتكون من ٤ مباني جامعية (الھندسة – الإعلان – إدارة الأعمال – القانون الإنجليزي) بالإضافة إلى المبانى الخدمية الملحقة بالحرم الجامعي (المسرح – المكتبة – المسجد – صالة البولينج – الصالة الرياضية – المبني السكني – محطة توليد الطاقة الكھربائية) إلى جانب أعمال الموقع العام.



وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي ١٢٥ ألف م٢ ومدة تنفيذه ثلاث سنوات وأن جميع أعمال المباني متكاملة وتشمل أعمـــــال ترابية وأعمال خرسانية وأعمال تشطيبات عاليــــة الجودة للفـــــراغات الداخلية وأعمال الواجھــات من الألومنيوم والزجاج على أعلي مستوي وهي مزودة بأحدث الأنظمة الكھروميكانيكية من تكييف وتھـــوية و إنذار ضد الحريق وكاميرات للمراقبة إضافة إلي أعمال الإضاءة وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.