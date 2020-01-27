أماكن لا يمكن الاستغناء عنها لقضاء إجازة نصف العام بسوهاج

تحتل محافظة سوهاج موقعا وسطا بين محافظات سوهاج فهي تبعد عن مدينة القاهرة 500 كيلو كما انها تبعد عن مدينة اسوان نفس المسافة، ويوجد بالمحافظة مناطق أثرية هامة يمكن للمواطنين قضاء إجازة نصف العام بها، كما انها تعتبر مقصدا للسياح طوال العام.





ويوجد بالمحافظة متحف للأثار يعتبر من اهم المتاحف المصرية، ويحكي المتحف قصة وتاريخ الحضارة المصرية في المحافظة، كما يوجد بمنطقة ابيدوس معبد سيتي وهو من اهم المعابد المصرية ويعتبر بمثابة كعبة للحج لدي القدماء المصريين، كما يوجد عدة مناطق سياحية في مختلف ارجاء المحافظة.





متحف سوهاج القومي

يقع متحف سوهاج على الضفة الشرقية لنهر النيل الذي يعتبر من أكبر المتاحف في مصر ويحده من الشرق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج، ومن الغرب نهر النيل ومن الجنوب فندق سياحي ومن الشمال نقابة المهندسين

ويعرض المتحف حاليا 1000 قطعة أثرية من أبرزها تمثال الإله "سخمت" إله الحرب عند الفراعنة، ويتكون من بدروم يشمل قاعات لعرض القطع الأثرية ومكاتب إدارية ومكتبة، ودور أرضي يضم 6 قاعات عرض وقاعة لكبار الزوار ومرسى على النيل، تعرض القاعة الأولى معلومات عن الملوك والشخصيات الهامة، وتضم مجموعة من البطاقات المصنوعة من العاج، تؤرخ أسماء الملوك، والأختام الطينية التي كانت توضع عليها اسم المنتج وتاريخ صناعته.





منطقة أبيدوس

تقع منطقة أبيدوس في غرب مدينة البلينا، أقصى جنوب محافظة سوهاج، ويصل السائحين للمنطقة عبر البواخر السياحية حيث يوجد مرسي سياحي على النيل بمدينة البلينا، بعدها يتم نقل السائحين بالأتوبيسات لمسافة 10 كيلو متر وصولا لمنطقة أبيدوس الواقعة في الجبل الغربي.

تضم منطقة أبيدوس قبر الإله أزوريس، والتي احتلت قصته وعبادته مركز الصدارة بين المعبودات الفرعونية، وتضم المنطقة معبد سيتي الأول، ومعبد الأوزريون، مقبرة سنوسرت الثالث، وكوم السلطان، وام الجعاب.

معبد رمسيس الثاني بأخميم

يقع معبد رمسيس الثاني في مدينة اخيميم وهو عبارة عن متحف مكشوف يوجد به أكبر تمثال لسيدة في العالم وهو تمثال "ميريت امون" أبنة رمسيس الثاني ويبلغ ارتفاعه 11 مترا ووزنه 30 طنا، كما تم مؤخرا وضع تمثال رمسيس الثاني بعد تجميعها ويبلغ وزنه 45 طنا

وتعتبر "أخميم" من الأماكن الأثرية الهامة في الصعيد، وكانت عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم الصعيد، وكانت تسمى قديما "خنت مين" بمعنى مقر الإله مين "إله الخصب والنماء والتكاثر"، وكان كل إقليم من أقاليم مصر يخصه إله محلى، وكانت أخميم في العصر اليوناني الروماني تسمى "بانو بوليس" وفى العصر القبطي كانت تسمى "شيمين" وتم تحريفها بعد ذلك لتصبح أخميم.





ويوجد بالمعبد تماثيل للملك رمسيس، وكذلك تمثال إله الجمال عند الإغريق "فينوس"، وهو تمثال مصنوع من "الالبستر" مقطوع الرأس، كما أن هناك أجزاء من كنيسة قديمة في الجزء الجنوبي للمعبد لم يتم الكشف عنها.





نادي الرحلات بحي الكوثر

القرية السياحية بالكوثر وتقع أعلى الهضبة الشرقية لمدينة سوهاج بحى الكوثر على ارتفاع 310م فوق سطح البحر أول طريق سوهاج البحر الأحمر، وتضم 18 شاليها وجناحًا واحدًا تحيط بها المسطحات الخضراء وبها استراحة ومسجد وكافتيريا ويتوسطها نافورة وعدد من أحواض الزهور، بالإضافة إلى نادى ترفيهى بمسطحات خضراء وملاعب وهى قرية 3 نجوم، بالإضافة إلى وجود المخيم السياحى ويشمل عددًا من الأماكن الترفيهية والملاعب وحمام سباحة صغير، وهناك أيضا البيت الريفى وكافتيريا أربيسك.





جزيرة قرمان

جزيرة قرامان وهى تقع وسط نهر النيل فى اتجاه مدينة سوهاج والجزء المنخفض بها عبارة عن أرض يغمرها النيل عند ارتفاع منسوبه والجزء المرتفع عبارة عن أرض رملية بمساحة 121 فدانا تقريبا بها حديقة عامة على مساحة 25 فدانا، وبها مكتبة للطفل ومشتل للزهور وبها كميات كبيرة من الأشجار والطيور النادرة التى تأتى طوال العام لهذا المكان ويستمتع بها الزهور.